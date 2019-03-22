25 человек, чья генетика сделала их уникальными

Мы живём во времена, когда непохожие на других люди становятся не изгоями, а особенными. Толерантность современного мира должна помочь тысячам детей избежать страданий от комплексов и синдрома белой вороны. Собрали для вас фотографии удивительных людей, чья генетика сделала их поистине уникальными. Да здравствует мир во всём его разнообразии!

1. «Зрачок моего друга разделён пополам»

Это не цветные линзы, а гетерохромия иридиса — генетическая аномалия, которая проявляется в разноцветных глазах.

2. «У моего папы по шесть пальцев на каждой руке. Он использует сразу два пальца, чтобы послать кого-нибудь»

У этого человека полидактилия. У его сына также было 12 пальцев на руках и 12 пальцев на ногах, мальчику сделали операцию, когда он был маленьким.

3. «Мой сын родился с естественными ушами эльфа»

Ухо Штала (также называемое ухом Спока для всех поклонников «Звёздного пути») — это деформация, которая приводит к заостренной форме уха, а также к дополнительной складке хряща. Данная аномалия является результатом деформированного хряща, и, когда она обнаруживается в первые недели жизни ребёнка, её можно скорректировать.

4. Ульнарная димелия, или зеркальная кисть

Врожденная деформация, при которой большой палец отсутствует, локтевая кость дублирована, а на руке семь или восемь пальцев. Это состояние часто называют «синдромом зеркальной руки». Он бывает настолько редко, что в медицинской литературе было зарегистрировано менее 100 случаев.

5. «У моего парня веснушки только на одной половине лица, и я думаю, что это круто»

«Это очень специфический тип родимых пятен, который возник, когда он был эмбрионом. Некоторые пигментные клетки в нервном гребне развили мутацию и мигрировали на одну сторону», — прокомментировала дерматолог.

6. «Мой шурин получил большой палец от каждого родителя»

Нравится нам это или нет, но все мы являемся комбинацией генов, которые нам дали родители. Каждый ген — это план нашего тела, в котором содержится вся информация о нас: от цвета глаз до болезней и вида наших пальцев.

7. «У моего сына симметричные завитки волос, которые идут в противоположных направлениях. Это позволяет ему выращивать естественный ирокез»

Может выглядеть как классная стрижка, но вашему парикмахеру может быть нелегко воспроизвести её. У обычных людей волосы растут по кругу — по часовой стрелке или против. Эта аномалия волос была изучена бихевиористами, чтобы выяснить, есть ли генетическая связь между руками и вихревыми движениями, но ничего не было найдено.

8. «Моя девушка родилась без ногтя на пальце. Украшаем его как можем»

Anonychia congenita — это генетическое заболевание, которое может повлиять на ногти на руках и на ногах. Люди с этой патологией обычно рождаются без ногтей, но в некоторых случаях (гипонихия) отсутствуют только некоторые ногти. У тех, кто страдает врождённой анонихией, нет других заболеваний, связанных с их состоянием.

9. «Новорождённый моей знакомой появился на свет с такой же белой прядью в волосах, как и у мамы»

Подобное уникальное родимое пятно может быть унаследовано или вызвано аутоиммунным разрушением пигментных клеток у основания волоса. Состояние называется полиоз и приводит к отсутствию меланина на любой волосистой части тела.

10. «У меня есть щупальца под языком»

Нет, это не сложный макияж на Хеллоуин, это так называемые бахромчатые складки языка, plica fimbriata. Щупальца возникают, когда на складках, которые идут вдоль уздечки (ткани, которая соединяет язык с нижней частью рта), есть небольшие наросты или кожные метки. Они безвредны, но могут застревать в зубах.

11. «Мой друг может брать вещи, выгнув руку в обратную сторону»

Люди с «двойным соединением» могут переместить свои суставы за пределы нормального диапазона, имеют так называемую гипермобильность. Эта особенность чаще встречается среди детей (от 10% до 15%) и обычно исчезает с возрастом, только 5% взрослых обладают такой способностью. Существует множество причин гипермобильности, в том числе: изменение формы кости, растяжение связок, мышечный тонус, расстройство ощущения своего тела, то есть проприоцепции.

12. «Я родился со шрамом на глазу»

У этого человека действительно есть шрам на глазу, или макулярная морщина. Такая складка представляет собой рубцовую ткань, которая образовалась в макуле глаза, расположенной в сетчатке. Эта часть отвечает за остроту зрения, поэтому данная аномалия может вызвать помутнение и искажение изображения. Макулярные морщины появляются, когда стекловидное тело глаза (гелеобразное вещество внутри) отрывается от сетчатки.

13. «У меня только четыре пальца на левой руке, а вместо большого пальца у меня указательный»

Симбрахидактилия — состояние, при котором дети рождаются с недоразвитой рукой; это приводит к тому, что их пальцы уменьшены или отсутствуют. Пороки развития рук часто лечат с помощью ортопедии, протезирования, физиотерапии или, в некоторых случаях, хирургического вмешательства.

14. «Я родился без моста в носу»

Носовой мост представляет собой седловидную область, которая включает в себя корень носа и боковые стороны. Похоже, что у этого парня так называемый депрессивный носовой мост, который может возникнуть из-за различных условий. В педиатрической ортопедической практике чаще всего встречаются врожденные синдромы с депрессивным носовым мостиком: клеидокраниальная дисплазия, дети с задержкой развития нервной системы, ахондроплазия, синдром Конради — Хюнермана — Хаппла, синдром Корнелии де Ланге, несовершенный остеогенез и синдром Клиппеля — Фейля. Интересно, что эта уникальная особенность имеет свои преимущества — человек, который разместил фото, сказал, что его нос никогда не кровоточит.

15. «Мне не хватает правого мизинца и большого пальца»

10% всех детей рождаются с пороками развития кисти. Эти врожденные дефекты возникают на ранних сроках беременности и иногда наследуются или являются симптомом другого состояния. У человека на этой фотографии расщелина руки (также называемая эктродактилией или расколотой рукой), которая возникает, если средняя часть руки развивается ненормально. Дети с этим заболеванием рождаются без одного или нескольких центральных пальцев на руке. Есть два типа расщелин кисти: типичные (V-образные: обычно отсутствуют или частично отсутствуют средние пальцы) и атипичные (U-образные: обычно включает только одну руку).

16. «Моя жена и моя сестра обнаружили, что у них одинаково синдактильно соединённые пальцы. Они отпраздновали свою похожесть новыми татуировками»

В научной литературе это состояние известно как синдактилия, но обычно его называют перепончатыми пальцами, оно относится и к пальцам рук, и к ногам. Распространённое в животном мире, эта особенность реже встречается среди людей. Однако, по статистике, на 2000—2500 рождений приходится один ребёнок с перепончатыми пальцами. Так что синдактилия не редкость, она есть, например, у Эштона Катчера.

17. «Моя дочь родилась с идеальным номером 2 на голове»

Причудливые родимые пятна открывают врата в мир мифов, легенд и фольклора. В некоторых культурах считается, что родимые пятна представляют вашу прошлую жизнь, в других — что боги отметили ребенка как избранного для совершения колоссальных дел. В данном случае, как пошутили родители ребёнка, это их первый ребёнок, поэтому цифра 2 может означать, что у ребёнка должен был быть близнец, которого она съела.

18. «Когда моему отцу было 10 лет, ему отрезали указательный палец. Я родился с указательным пальцем меньше моего мизинца»

Этот случай требует более тщательного научного изучения. Согласно исследованиям, на данный момент приобретённые характеристики, включая травмы и несчастные случаи, не могут наследоваться живым существом. Одно из возможных объяснений этого короткого указательного пальца — аномалия руки.

19. «В моём левом глазу — около 1/3 серого цвета»

Это прекрасный пример секторальной гетерохромии, разницы в окраске радужки, когда только часть его имеет цвет, отличный от остального. Это может быть унаследовано или вызвано генетическим мозаицизмом, химеризмом, болезнью или травмой.

20. «Я родился с шестью пальцами на левой ноге, а мой коллега родился с четырьмя пальцами на правой ноге»

Шесть пальцев — очень распространенный врожденный дефект, называемый гексадактилией. Это состояние обычно проявляется в виде дополнительного пальца или пальца на стороне пальцев или между ними. Дополнительные пальцы обычно безвредны и могут быть легко удалены, но в других случаях могут быть свидетельством более серьезного заболевания.

21. «Половина ресниц на моём правом глазу белая»

Когда этой девушке было 11 лет, однажды утром она проснулась с белыми ресницами. Это случилось в одночасье. Её мама подумала, что она как-то их отбелила. Сначала это был очень маленький участок, но теперь белыми стали уже больше половины ресниц. Затронуты как верхние, так и нижние ресницы, а также белые волоски стали появляться в бровях. Это состояние называется витилиго, и оно возникает, когда иммунная система ослабевает, в результате чего цветная пигментация начинает исчезать.

22. «У меня пять пальцев, но нет большого пальца»

У этого человека есть все пять функционирующих пальцев, за исключением одной особенности — на руке нет большого пальца. Это порок развития, при котором большой палец имеет три фаланги вместо двух. Его можно лечить с помощью реконструктивной хирургии, придав пальцу форму большого. По оценкам, примерно один из 25 000 детей рождается с этим заболеванием.

23. «У моего ребёнка есть одна тёмная прядка в волосах»

У людей, имеющих более светлые или тёмные пряди в волосах, как-то иначе вырабатывается меланин в организме. Некоторые специалисты считают отличающиеся цветом волосы своего рода родимыми пятнами. Другие говорят, что цвет в конечном счёте выровняется.

24. «Мой мизинец — мой самый большой палец»

Макродактилия — это редкое заболевание, при котором у человека один или несколько пальцев рук или ног значительно больше других. Точная причина неизвестна, но некоторые полагают, что дело в аномальном строении нерва или кровоснабжении.

25. «Каждый раз, когда я с кем-то плаваю, мои руки всегда в 10 раз морщинистее, чем у других!»

Сморщивание пальцев происходит, когда нервная система посылает сообщение кровеносным сосудам, чтобы они стали уже. Учёные до сих пор спорят, почему наши пальцы склонны морщиниться в воде. Предполагается, что нашим предкам так было легче собирать растительность во влажной среде, потому что морщины на пальцах ног не позволяли им поскользнуться. Так что, возможно, у этого человека в роду есть предки, у которых эта черта была ярко выраженной.

А вы встречали людей с подобными особенностями?