Популярный препарат от гипертонии может привести к внезапной смерти

Специалисты из Академического медицинского центра в Амстердаме провели исследование, в ходе которого выяснили, что популярный препарат от повышенного артериального давления нифедипин может быть опасен для здоровья.

Окончательный вывод делать еще рано, но мы хотим предупредить людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы о возможных осложнениях, — рассказали авторы исследования.

Нифедипин — медицинский препарат для лечения гипертонии. Врачи чаще всего прописывают это лекарство для профилактики приступов стенокардии, в отдельных случаях — для купирования приступов стенокардии.

Это очень популярный препарат как в России, так и в других странах.

Несмотря на его широкую распространенность, у препарата есть побочные эффекты: головная боль, головокружение, тошнота. В некоторых случаях человек может столкнуться с мышечными судорогами.

В недавней работе специалисты из Академического медицинского центра в Амстердаме установили, что нифедипин при некотором стечении обстоятельств может привести к смерти.

Во время исследования специалисты провели анализ данных более чем десяти тысяч пациентов. Он показал, что высокие дозы препарата (более 60 миллиграммов в сутки) могут привести к остановке сердца, — рассказали авторы работы.

Остановка сердца может произойти из-за фатальной аритмии, уточняют эксперты. Ранее ученые уже проводили проверку подобных препаратов и никаких опасностей не выявили.

Например, амлодипин — сосудорасширяющее лекарственное средство из группы блокаторов медленных кальциевых каналов, которое по составу и действию схоже с нифедипином, не вызывает такого негативного влияния на организм человека.

Реакцию на нифедипин проверили и в других исследованиях, которые тоже показали связь препарата со случаями остановки сердца.

Сейчас ученые занимаются подготовкой к контрольным исследованиям, которые должны поставить точку в вопросе безопасности препарата.