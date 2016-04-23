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002464

В Москве на почте в посылках из США нашли авиационные снаряды

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Снаряды авиационной пушки М4 © wikipedia.org

На почте в Новой Москве в двух посылках, прибывших из США, обнаружили снаряды времен Второй мировой войны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, это снаряды от авиационной пушки М4, маркированные 1943 годом. К такому выводу пришел прибывший по вызову взрывотехник.

Собеседник агентства также отметил, что один из снарядов был пустым, на втором же находился взрыватель.

В настоящее время боеприпасы направлены на исследование. По данному факту проводится проверка. 

Агентству стало известно, что личности отправителя и адресата уже установлены.

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