В Москве на почте в посылках из США нашли авиационные снаряды
- 20 марта 2019, 11:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На почте в Новой Москве в двух посылках, прибывших из США, обнаружили снаряды времен Второй мировой войны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, это снаряды от авиационной пушки М4, маркированные 1943 годом. К такому выводу пришел прибывший по вызову взрывотехник.
Собеседник агентства также отметил, что один из снарядов был пустым, на втором же находился взрыватель.
В настоящее время боеприпасы направлены на исследование. По данному факту проводится проверка.
Агентству стало известно, что личности отправителя и адресата уже установлены.
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