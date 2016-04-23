В Москве на почте в посылках из США нашли авиационные снаряды

На почте в Новой Москве в двух посылках, прибывших из США, обнаружили снаряды времен Второй мировой войны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, это снаряды от авиационной пушки М4, маркированные 1943 годом. К такому выводу пришел прибывший по вызову взрывотехник.

Собеседник агентства также отметил, что один из снарядов был пустым, на втором же находился взрыватель.

В настоящее время боеприпасы направлены на исследование. По данному факту проводится проверка.

Агентству стало известно, что личности отправителя и адресата уже установлены.