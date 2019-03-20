найти ×
   
  • USD
    64.32
  • EUR
    73.00
СохранитьСохранено0
×

103995

В Москве при столкновении грузовика с машиной инкассации погиб человек

Small default

© ТАСС/ Юрий Смитюк

На юго-востоке столицы произошло столкновение грузовика МАЗ с машиной инкассации Renault, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, ДТП произошло около дома № 2 на Угрешской улице.

«Предварительно, один человек погиб, еще двое пострадали», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что все пострадавшие находились в автомобиле инкассации.

По предварительным данным, автомобиль инкассации принадлежит Московскому кредитному банку.

В настоящее время затруднено движение на месте ДТП. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
401154212читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
20017519читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

3022950читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

4288446читать позжечитаю позже