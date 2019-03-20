В Москве при столкновении грузовика с машиной инкассации погиб человек

На юго-востоке столицы произошло столкновение грузовика МАЗ с машиной инкассации Renault, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, ДТП произошло около дома № 2 на Угрешской улице.

«Предварительно, один человек погиб, еще двое пострадали», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что все пострадавшие находились в автомобиле инкассации.

По предварительным данным, автомобиль инкассации принадлежит Московскому кредитному банку.

В настоящее время затруднено движение на месте ДТП. Выясняются все обстоятельства происшествия.