В Москве при столкновении грузовика с машиной инкассации погиб человек
- 20 марта 2019, 08:35
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На юго-востоке столицы произошло столкновение грузовика МАЗ с машиной инкассации Renault, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, ДТП произошло около дома № 2 на Угрешской улице.
«Предварительно, один человек погиб, еще двое пострадали», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что все пострадавшие находились в автомобиле инкассации.
По предварительным данным, автомобиль инкассации принадлежит Московскому кредитному банку.
В настоящее время затруднено движение на месте ДТП. Выясняются все обстоятельства происшествия.
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