В России резко выросло число жертв авиакатастроф

Межгосударственный авиационный комитет представил доклад, согласно которому число жертв авиакатастроф в странах бывшего СССР увеличилось в 2018 году более чем вдвое, до 164 человек. При этом Россия лидирует в этой печальной статистике — количество погибших отдельно в РФ по сравнению с 2017 годом увеличилось в два с половиной раза, до 128 человек.

«В 75% случаев причиной происшествий стал человеческий фактор. В МАК говорят о дефектах системы контроля и регулирования безопасности полетов, эксперты согласны, что действия властей способны резко улучшить ситуацию, приводя в пример США», — пишет газета «Коммерсант».



В 2017 году в России произошло 39 авиакатастроф с общим числом погибших в 51 человека, а в 2018 году — 42 катастрофы, жертвами которых стали 128 человек. Падают не только самолеты, МАК также фиксирует резкое увеличение проблем с вертолетами.

Виной всему — ошибки пилотов и недостаточный контроль «уполномоченных органов гражданской авиации» за соблюдением правил безопасности и обслуживания воздушных судов. В Росавиации данные и выводы МАК комментировать не стали.



Напомним, самой крупной авиакатастрофой 2018 года в России стало крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье 11 февраля 2018 года. Следовавший из Москвы в город Орск Оренбургской области борт разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. В результате катастрофы погибли 65 пассажиров, включая трех детей, и шесть членов экипажа. Выживших не было: в сугробах на месте крушения самолета были обнаружены тысячи фрагментов тел погибших и 500 обломков воздушного судна.

Комиссия МАК заявила, что считает наиболее вероятной причиной крушения Ан-148 в Подмосковье неверную работу датчиков скорости полета, что было вызвано их обледенением. Расшифровка записей речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148 показала, что после взлета и до самого момента падения пилоты самолета ругались из-за показаний приборов и не сумели справиться с нештатной ситуацией. В момент столкновения, по данным резервного модуля воздушных параметров, скорость равнялась 800 километрам в час, тогда как экипаж ошибочно полагал, что она была в несколько раз ниже.

