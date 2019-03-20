Должнику из Владивостока заварили дверь в квартиру

Во Владивостоке сотрудники микрофинансовой организации (МФО) заварили дверь должнику, который не смог вернуть кредит вовремя.

Как сообщает АиФ-Приморье, должник обратился с иском против микрофинансовой организации в суд, который установил, что сотрудники МФО издевались над неплательщиком, в том числе отправляли ему угрожающие сообщения и несколько раз заваривали дверь.

Неприятности из-за ретивых кредиторов начались не только у должника, но и у его знакомых и просто соседей, так как сотрудники фирмы портили стены в его подъезде. В итоге суд оштрафовал микрофинансовую организацию на 80 тысяч рублей.

Как сообщал «Ридус», в прошлом году граждане России взяли в банках более 37 миллионов кредитов, общий объем которых превысил 8,6 триллионов рублей, что на 46% больше, чем в 2017 году. То есть почти в полтора раза. При этом часто люди берут деньги в долг по причинам, которые здравомыслящему человеку понять довольно сложно, а впоследствии оказываются не в состоянии выплатить кредит в срок. Тогда в дело и вступают профессиональные ввыбиватели долгов.

Число жалоб россиян на коллекторов в минувшем году тоже увеличилось значительно — на треть по сравнению 2017-м годом. В первую очередь жалобы касаются навязчивости и грубости коллекторов. Однако суды приходят должникам на помощь нечасто — по так называемой «коллекторской» статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» в судах были рассмотрены лишь 1,5 тысячи дел. Государство предпочитает выписывать коллекторам небольшие штрафы, их в 2018 году было 13 тысяч на общую сумму 60,6 миллиона рублей.

