«Настроение нехорошее»: Кокорин отметил день рождения в СИЗО

Адвокат нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал журналистам, как его подзащитный отметил свой день рождения в СИЗО. 19 марта футболисту исполнилось 28 лет.

«Получилось сегодня пообщаться с Сашей, мы посидели, чайку попили. Настроение у него нехорошее, все понимают, что ничего приятного в дне рождении в СИЗО нет. Поздравляли его и сокамерники, и администрация, и жена утром на свидании», — заявил Ромашов изданию Sport24.

Защита Кокорина в настоящее время ожидает суда или возврата уголовного дела, которое находится в прокуратуре Москвы.

Напомним, 8 октября Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками драки в кафе на Большой Никитской улице, в результате которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Также футболисты напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин». После этого спортсмены были задержаны, а затем и арестованы.

По статье о совершении хулиганских действий по предварительному сговору футболистам грозит до семи лет лишения свободы. Новый год Кокорин и Мамаев встретили за решеткой, поскольку перебраться из «Бутырки» под домашний арест футболистам не помогли ни частичное признание своей вины, ни жалобы на плохое самочувствие, ни примерное поведение, ни даже справка от психиатра. В СИЗО им разрешили посещать спортзал и даже принимать участие в футбольных матчах среди арестантов.