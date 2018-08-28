МИД России отреагировал на планы Трампа принять Бразилию в НАТО

Президент США Дональд Трамп допустил включение Бразилии в Североатлантический альянс, объяснив свое предложение «сближением» двух стран. Заявление об этом прозвучало на встрече Трампа с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

«Я также намерен объявить Бразилию главным союзником, не входящим в НАТО, или даже, возможно, если вы начнете размышлять об этом — может быть и союзником по НАТО — придется провести переговоры с множеством людей», — проводит ФАН слова президента США.

Трамп отметил, что стратегическое партнерство с Бразилией «значительно укрепит безопасность» Соединенных Штатов. Напомним, Альянс НАТО был основан в 1949 году в качестве объединения стран Запада против Советского Союза.



На планы Трампа принять Бразилию в НАТО отреагировали в МИД России. «Хотел бы в порядке общего наблюдения отметить, что организация НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора», — заявил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

При президенте Трампе расходы США на свои Вооруженные силы могут вырасти до рекордной суммы в 750 миллиардов в 2020 финансовом году. Среди прочего американский лидер попросил выделить 500 миллионов долларов на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в «противодействие российскому злонамеренному влиянию».

Также обеспокоенность Москвы вызывает активная разработка Соединенными Штатами новых ракетных систем средней дальности, которые раньше были запрещены ДРСМД, выполнять который в Вашингтоне отказались по собственной инициативе. В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео предъявил российским властям ультиматум, призвав их в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия строго выполняет все положения договора и ультиматум Вашингтона никто выполнять не собирается.