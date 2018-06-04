Из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области погиб человек
- 19 марта 2019, 19:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате прорыва трубы на дамбе в Новгородской области один человек погиб, а еще двое пострадали.
Один из пострадавших отказался от госпитализации, второго доставили в больницу.
Все они являются сотрудниками ООО «Маловишерское ДЭП».
«Их выбросило на берег, одного — на дерево, он погиб», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Войти через социальные сети: