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Из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области погиб человек

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© visualhunt.com

В результате прорыва трубы на дамбе в Новгородской области один человек погиб, а еще двое пострадали.

Один из пострадавших отказался от госпитализации, второго доставили в больницу.

Все они являются сотрудниками ООО «Маловишерское ДЭП».

«Их выбросило на берег, одного — на дерево, он погиб», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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