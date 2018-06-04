Из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области погиб человек

В результате прорыва трубы на дамбе в Новгородской области один человек погиб, а еще двое пострадали.

Один из пострадавших отказался от госпитализации, второго доставили в больницу.

Все они являются сотрудниками ООО «Маловишерское ДЭП».

«Их выбросило на берег, одного — на дерево, он погиб», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.