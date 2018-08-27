В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире

Индийский автоконцерн Bajaj приступил к продажам на внутреннем рынке малолитражной модели Qute, сообщает «Авторевю».

Машина будет стоить всего 263 тыс. рупий (247 тыс. рублей).

Как отмечает издание, серийное производство Bajaj Qute началось еще в 2015 году, однако эти машины поставлялись исключительно на экспорт, поскольку юридически данная модель является квадроциклом. Дело в том, что категория таких транспортных средств отсутствовала в индийских единых правилах для самодвижущихся транспортных средств, действующих с 1989 года.

Поправки, допускающие эксплуатацию и продажу квадроциклов в Индии, были приняты министерством дорожного транспорта еще в 2017 году, но вступили в силу только сейчас.

Габариты Bajaj Qute довольно скромные: в длину — 2752 мм, в ширину — 1312 мм, а в высоту — 1652 мм.

Автомобиль, оснащенный одноцилиндровым двигателем мощностью 13 л. с., способен развить максимальную скорость 70 км/ч. Расход топлива на 100 км ограничивается тремя литрами.

Цена, по которой индийскую малолитражку можно приобрести в России, составляет 337 тыс. рублей. В базовую комплектацию входят аудиосистема с двумя динамиками, USB-разъем, шторки с молнией на окнах дверей, кожаные сиденья и литые диски.

Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета «Известия».