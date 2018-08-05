Какое будущее посулил Путин победителям конкурса «Лидеры России»

Президент России Владимир Путин встретился с финалистами конкурса молодых управленцев «Лидеры России». Практика проведения данного конкурса, заявил глава государства во время беседы, продемонстрировала их целесообразность и пользу для различных сфер жизни в РФ.

«Это имеет смысл и для различных уровней управления, для различных сфер деятельности, и для тех, кто принимает участие в этих мероприятиях», — пояснил Путин.



В этом году на конкурс поступило 227 тысяч заявок. Финалистами стали 300 участников. Победителями — 104 человека. Каждый из финалистов получит по миллиону рублей. А победители получат и деньги, и наставников из числа руководителей первого эшелона, напомнил российский лидер.

Наставники — люди очень опытные, с большим опытом работы, доказавшие свою состоятельность результатами своего труда, пожалуй, и результатами своей жизни некоторые, поэтому вам будет интересно, — сказал Путин.

С каждым годом, заметил глава государства, интерес высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров ведущих компаний к институту наставничества заметно растет:

«В прошлом было 70, а этом году изъявили желание из людей, которые работают в высших эшелонах власти, либо в крупнейших компаниях руководителями, 93 человека, так что с этим все будет нормально».

Владимир Путин расспрашивал победителей об их впечатлениях о конкурсе и планах на будущее, а еще много шутил. Так, президент отметил, что начальник УМВД по Тюмени Петр Вагин сделает, вероятно, неплохую карьеру, поскольку службу в полиции он начинал с должности оперуполномоченного.

Вы начали с оперуполномоченного, да? Карьерист! Потому что я начинал с должности младшего оперуполномоченного, — заявил Путин.

Он добавил, что победа Вагина в конкурсе «Лидеры России» — большой подарок для всей системы МВД. «А то над милиционерами все время посмеиваются, здесь не посмеешься», — заключил Путин.

«Так точно, на финале тоже посмеивались. Ребята спрашивали, взял ли я с собой пистолет и наручники. Потом перестали», — приводит реплику Вагина ТАСС.



Также президент поделился с победителями конкурса, что в эту среду «Газпром» планирует начать разработку Харасавэйского месторождения на Ямале. Его запасы вместе с расположенным рядом Бованенковским месторождением составляют семь триллионов кубометров газа.

«Только на этом месторождении можно будет работать и добывать газ до 2131 года. Это планетарные запасы», — утверждает Владимир Путин.

Ранее президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ, обратил внимание, что платформа «Россия — страна возможностей», на базе которой проводится конкурс «Лидеры России», играет не последнюю роль в подготовке высококвалифицированных и внимательных к проблемам людей специалистов.

«Чтобы каждый молодой человек, студент, школьник мог проявить себя, для этого мы и создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Это так называемые „Проектория“, „Мой первый бизнес“, „Я — профессионал“, „Лидеры России“ и многие другие», — заявил Путин.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным для создания в стране эффективных социальных лифтов.