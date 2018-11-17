Людям замотали лицо скотчем ради смешного фотопроекта
- 19 марта 2019, 19:01
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Однажды британский фотограф Уэс Наман (Wes Naman) упаковывал подарки, когда его помощник взял кусок скотча и в шутку приклеил его себе на лицо, состроив нелепую гримасу. В голове Уэса немедленно возникла идея безумного фотопроекта. Он назвал его «Скотч» и объявил набор добровольцев, готовых обмотать свои лица клейкой лентой и покорчить рожи на камеру. Удивительно, но поучаствовать в безумном проекте вызвалось множество людей, благодаря которым появилась серия странных и смешных снимков. Осторожны, эти портреты могут, как рассмешить вас, так и шокировать!
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А вы бы рискнули поучаствовать в такой безумной фотосессии?
Ранее «Ридус» рассказывал о другом смелом фотопроекте, в котором фотограф направлял людям в лицо сильную воздушную струю, из-за чего у них получились очень чудаковатые гримасы.
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