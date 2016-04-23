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Греф рассказал о приходящих ему штрафах от ГИБДД

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что довольно часто получает от ГИБДД уведомления о штрафах за превышение скорости.

«Я сам плательщик штрафов, к сожалению», — цитирует его РИА Новости.

При этом Греф подчеркнул, что очень удобно получать уведомления о штрафах по телефону.

Он также посетовал на то, что постоянно нарушает ПДД в одном и том же месте. «Повесили знак „60 километров в час“, а я все время еду со скоростью 80 километров в час. Просто я не видел этот знак раньше», — приводит слова Грефа агентство.

По его словам, когда он получил три фотографии, на которых были зафиксированы его нарушения, он выяснил, что превышал скорость в одном и том же месте. Приехав туда, глава Сбербанка убедился в том, что в углу перед тоннелем повесили знак ограничения скорости «60», и теперь уже больше не нарушает.

Ранее Герман Греф назвал качества настоящего лидера и главные беды России.

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