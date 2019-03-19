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Тест: Первое, что вы увидите на картинке, расскажет о вашей личности

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  • 19 марта 2019, 18:12
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Наше подсознание — загадочная сфера, свойства которой до конца не изучены. Множество информации поступает к нам визуально, мозг обрабатывает её и выдаёт результат в зависимости от нашего характера и особенностей личности. Этот интересный тест с картинками расскажет о вас всю правду и подскажет, чего вы боитесь и чего вам не хватает. Вам нужно быстро взглянуть на изображение и выбрать, что вы увидели первым. Отвечайте, не задумываясь, повинуясь первому впечатлению. Поехали!

Понравился вам тест? Согласны с его результатами?

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