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В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного времени

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© pixabay.com

Депутат Госдумы Андрей Барышев внес на рассмотрение законопроект о возвращении в России сезонного перевода времени. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, рекомендуется переводить часовые стрелки «в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад».

По мнению автора проекта, принятие закона позволит гражданам более эффективно пользоваться светлым временем суток.

Депутат отметил, что в настоящее время в большинстве регионов страны слишком ранние рассветы и закаты, что вызывает недовольство населения.

В России сезонная смена времени прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время, напоминает газета «Известия».

Однако в зимнее время световой день сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство многих жителей России.

В связи с этим в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время.

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