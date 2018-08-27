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В Уэльсе начался суд над футболистом, сбившим на BMW 11 фанатов

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В Уэльсе начался суд по делу 36-летнего футболиста команды Margam Ли Тэйлора, который въехал на своем автомобиле в группу болельщиков, сообщает информационный портал Wales Online.

Инцидент произошел в городке Северный Корнелли на автомобильной стоянке местного футбольного стадиона в апреле прошлого года.

После матча любительской лиги Южного Уэльса, в котором Margam проиграл клубу Cornelly со счетом 0:5, Ли Тэйлор столкнулся с фанатами противника, которые выкрикивали ругательства и оскорбляли футболиста.

В результате нервы у Тэйлора не выдержали, он сел в свой BMW и въехал в толпу молодых людей.

Позднее один из пострадавших заявил, что футболист не только пытался «напугать» подростков, но и умышленно хотел нанести им вред.

Один из очевидцев рассказал, что футболист продолжал преследовать фанатов, когда те пытались от него убежать.

В результате были госпитализированы одиннадцать подростков, одному из которых только исполнилось 14 лет.

Прокурор назвал инцидент ужасающим и сказал, что «детей сбили, как кегли».

Тэйлору предъявлены обвинения в опасном вождении и попытке умышленного причинения вреда несовершеннолетним. Футболист отрицает свою вину.

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