В Уэльсе начался суд над футболистом, сбившим на BMW 11 фанатов
- 19 марта 2019, 14:34
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Уэльсе начался суд по делу 36-летнего футболиста команды Margam Ли Тэйлора, который въехал на своем автомобиле в группу болельщиков, сообщает информационный портал Wales Online.
Инцидент произошел в городке Северный Корнелли на автомобильной стоянке местного футбольного стадиона в апреле прошлого года.
После матча любительской лиги Южного Уэльса, в котором Margam проиграл клубу Cornelly со счетом 0:5, Ли Тэйлор столкнулся с фанатами противника, которые выкрикивали ругательства и оскорбляли футболиста.
В результате нервы у Тэйлора не выдержали, он сел в свой BMW и въехал в толпу молодых людей.
Позднее один из пострадавших заявил, что футболист не только пытался «напугать» подростков, но и умышленно хотел нанести им вред.
Один из очевидцев рассказал, что футболист продолжал преследовать фанатов, когда те пытались от него убежать.
В результате были госпитализированы одиннадцать подростков, одному из которых только исполнилось 14 лет.
Прокурор назвал инцидент ужасающим и сказал, что «детей сбили, как кегли».
Тэйлору предъявлены обвинения в опасном вождении и попытке умышленного причинения вреда несовершеннолетним. Футболист отрицает свою вину.
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