найти ×
   
  • USD -0.35
    64.32
  • EUR -0.36
    73.00
СохранитьСохранено0
×

00231

Молодой человек покончил с собой на улице в центре Москвы

Small default

© Интерпресс/ТАСС

В центре столицы на улице обнаружили тело покончившего с собой мужчины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, труп нашли на улице Большая Полянка.

«Предварительно, это самоубийство», — отметил собеседник агентства.

Молодой человек, тело которого обнаружили на улице, оставил предсмертную записку, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на свой источник. 

По словам собеседника агентства, мужчина 1996 года рождения написал, что ему «тяжело жить».

Ранее в паблике Mash появилась информация, что окровавленный мужчина лежит на лавочке на Большой Полянке.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
2022897читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
270704434читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

27035834читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

5122699читать позжечитаю позже