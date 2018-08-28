Молодой человек покончил с собой на улице в центре Москвы

В центре столицы на улице обнаружили тело покончившего с собой мужчины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, труп нашли на улице Большая Полянка.

«Предварительно, это самоубийство», — отметил собеседник агентства.

Молодой человек, тело которого обнаружили на улице, оставил предсмертную записку, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, мужчина 1996 года рождения написал, что ему «тяжело жить».

Ранее в паблике Mash появилась информация, что окровавленный мужчина лежит на лавочке на Большой Полянке.