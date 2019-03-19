К Земле летит крупный астероид

Сотрудники NASA предупредили о сближении Земли с крупным астероидом EA2, который пролетит мимо нашей планеты уже в эту пятницу, 22 марта.

Астероид подойдет к Земле на расстояние около 305 тысяч километров и станет на 80 тысяч километров ближе к нашей планете, чем Луна.

В агентстве рассказали, что астероид EA2 был открыт 9 марта 2019 года, и ученые отнесли его к группе небесных тел, чьи орбиты находятся внутри орбиты Земли.

Один оборот вокруг Солнца он совершает за 282 земных дня, или 0,77 земного года, максимально удаляясь от звезды на 151 миллион километров и приближаясь на 101 миллион километров.



Точный размер астероида неизвестен, но исходя из расчетов он составляет от 18 метров до 40 метров. Астероид 2019 EA2 не является потенциально опасным, поэтому вероятность столкновения с Землей практически нулевая.



Орбита Земли обозначена синим, астероида 2019 EA2 — красным, пунктиром — орбиты Меркурия, Венеры и Марса. Credit: Ин-Спейс in-space.ru

Специалисты NASA посчитали, что астероид EA2 пролетит мимо Земли 22 марта в 04:53 по московскому времени на расстоянии примерно 306 тысяч километров со скоростью 5 километров в секунду.

Небесное тело можно будет увидеть даже с помощью любительского телескопа при условии чистого неба.

Следующий пролет астероида мимо Земли состоится 3 февраля 2029 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 20,9 миллиона километров.