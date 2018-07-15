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В Египте найден корабль, который в V веке до н. э. описал Геродот

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  • 19 марта 2019, 11:30
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Оксфордского центра морской археологии в ходе последней экспедиции обнаружили уникальную находку — судно, пролежавшее на дне Нила около 2500 лет.

Находке дали название «Корабль 17», и это судно, вероятно, описал Геродот в своих заметках о путешествиях в Египет.

Историки пояснили, что во фрагменте 2.96 «Историй» Геродота, опубликованных около 450 г. до н. э., древнегреческий историк рассказал о грузовом судне Нила, которое называется барис.

Геродот также сделал несколько зарисовок, согласно которым судно состояло из легкой кирпичной кладки, выложенной папирусом, а рулевая ось проходила через отверстие в киле. Подобное описание древнеегипетских лодок встречалось ученым и ранее.

Затонувший «Корабль 17» направлялся из города Тонис-Гераклион близ дельты Нила, который был крупным портовым центром в 644—332 гг. до н. э. На пути судна подводные археологи обнаружили более 70 свидетельств кораблекрушений и нашли много артефактов, которые рассказали о торговых связях древних египтян.

Схема рулевой системы корабля

Несмотря на то, что корабль пролежал на дне больше 2000 лет, он отлично сохранился. Нам удалось исследовать более 70% корпуса, что позволит создать 3D-модель корабля, — рассказ руководитель исследования археолог Дамиан Робинсон.

Обшивка «Корабля 17» скреплена длинными шипами, которые порой достигают 1,99 м и проходят сквозь 11 рядов. Геродот писал, что шипы — это «длинные, близко расположенные колья».

Учитывая многочисленные сходства и уникальную рулевую систему, исследователи полагают, что «Корабль 17» настолько близок к описанному Геродотом, что он вполне мог быть построен на той же верфи, что и судно, восхитившее древнегреческого историка.

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