Названы самые распространенные детские заболевания в России

Самые распространенные заболевания среди российских детей в 2017 году назвали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Так, на первом месте в этом не самом радостном списке расположились заболевания органов дыхания.

Согласно статистике, грипп, ОРВИ, пневмонию и другие подобные заболевания в позапрошлом году перенесли более 30 миллионов детей в возрасте до 14 лет.

Второе место заняли заболевания, связанные с внешними причинами, такие как травмы и отравления, от которых в 2017 году пострадали около 2,6 миллиона детей.

На третьей строчке оказались инфекционные и паразитарные болезни (1,7 миллиона случаев).

На четвертое место списка попали кожные заболевания и болезни подкожной клетчатки (1,7 миллиона), на пятое — заболевания, связанные с органами пищеварения (1,6 миллиона).

В десятку самых распространенных диагнозов, согласно статистике, не вошли новообразования, которые были зафиксированы у 121,4 тысячи детей.