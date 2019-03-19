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Назван размер зарплаты командира подлодки ВМФ России

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© mil.ru

Профессия моряка-подводника оказалась одной из наиболее высокооплачиваемых в России. Размеры денежного довольствия рядового и офицерского состава раскрыли командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал Олег Бурцев.

«Денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил в среднем составляет не менее 70 тысяч рублей», — передает слова Евменова газета «Взгляд».

По его словам, зарплата командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России. Кроме того, военные моряки обеспечиваются служебным и постоянным жильем, а также пользуются преимуществами военной ипотеки.

Вице-адмирал Олег Бурцев добавил, что ежемесячная зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ на сегодняшний день составляет порядка 250 тысяч рублей. «Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей. Зарплата командира — уже порядка 250 тысяч рублей», — заявил Бурцев РИА Новости.

Офицеры отметили, что попасть служить на подводную лодку в России очень сложно, поскольку на каждое место находится много желающих из-за высокой заработной платы.

Напомним, 19 марта в России отмечается день моряка-подводника. Дата была выбрана в связи с указом императора Николая II о включении в классификацию судов военного флота нового класса боевых кораблей — подводных лодок. Согласно этому указу 19 марта (по старому стилю 6 марта) 1906 года в состав флота Российской империи были включены подводные лодки типа «Форель», «Касатка», «Сом» и «Осетр».

Ранее стало известно о том, что к 2024 году военно-морской флот России получит на вооружение 8 подводных лодок, оснащенных гиперзвуковыми ракетами. Ожидается, что новые подлодки пополнят Северную и Тихоокеанскую флотилии ВМФ РФ.

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