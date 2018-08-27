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Ядерный бомбардировщик B-52H полетал у российских границ

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© wikipedia.org

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress был обнаружен недалеко от Калининградской и Ленинградской областей, сообщает «Интерфакс», ссылаясь со ссылкой на данные западных авиадиспетчерских служб.

Способный нести ядерные крылатые ракеты самолет вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании.

Сначала, как стало известно агентству, он появился в 150 километрах от морской границы Калининградской области.

Спустя некоторое время бомбардировщик, проследовав над Балтикой в воздушное пространство Эстонии, в течение полутора часов курсировал около Ленинградской области.

Отмечается, что временами американский самолет приближался к границам области на 35 и 95 километров соответственно.

При этом B-52H выполнял полет с включенным транспондером, который передавал его маршрут следования, а на обратном пути опять пролетел у границ Калининградской области, отмечает РЕН ТВ.

В субботу, 16 марта, как сообщал «Ридус», США перебросили в Европу пятый за последние трое суток стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты.

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