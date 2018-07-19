Под Курском осудили воспитательницу, заклеившую ребенку рот скотчем

В Курской области суд вынес приговор воспитательнице одного из детских садов.

Женщине назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Кроме того, ей в течение двух лет будет запрещено заниматься педагогической деятельностью.

По данным следствия, работавшая воспитательницей в детсаду в поселке Коренево женщина, разозлившись на поведение четырехлетнего воспитанника, толкнула его рукой так, что он упал под стол. Инцидент произошел в один из будних дней в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года,

Кроме того, 20 июня 2017 года воспитательница ударила этого же ребенка по лицу.

А в том же месяце она заклеила рот скотчем трехлетнему воспитаннику детского сада, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.