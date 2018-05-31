Россияне завоевали золото в стрельбе по движущейся мишени
- 18 марта 2019, 21:43
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Первое место в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия, проходящем в хорватском городе Осиеке, завоевала российская спортсменка Юлия Эйдензон.
Второе место в этом этапе соревнований заняла представительница Украины Галина Авраменко.
Бронзовая награда турнира досталась россиянке Ольге Степановой.
У мужчин золото завоевал также завоевал российский Владислав Прянишников.
Серебро досталось его соотечественнику Александру Блинову. Третье место занял украинец Игорь Кизима.
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 24 марта, сообщает ТАСС.
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