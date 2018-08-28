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Володин поддержал поручение Медведева регионам по нацпроектам

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поручение премьер-министра Дмитрия Медведева регионам о сроках работы по национальным проектам позволит эффективно их реализовать, а также выполнить госпрограммы, сообщает ТАСС.

Мы поддерживаем принятое премьер-министром решение о необходимости реализации национальных проектов и госпрограмм сразу после принятия бюджета, а также запуск необходимых процедур, в том числе конкурсов с 1 января, — подчеркнул спикер.

Володин отметил, что это решение «снимет огромное количество проблем».

«Если в соответствии с этим решением уже в текущем году начнется реализация поручения, то можно успеть многое сделать и уже с середины мая приступить к строительным работам», — добавил председатель Госдумы. По его словам, теперь дело за регионами.

Две недели назад, 4 марта, депутаты приняли постановление об обращении к Медведеву в связи с несвоевременным получением субъектами РФ средств на реализацию национальных проектов и государственных программ.

Сегодня глава правительства потребовал от руководителей регионов своевременно начинать работу по нацпроектам, чтобы не задерживать их выполнение, напоминает агентство.

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