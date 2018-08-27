В Госдуме ответили на предложение НАТО вернуть Крым Украине
- 18 марта 2019, 19:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Госдуме отреагировали на заявление Североатлантического альянса относительно Крыма.
Ранее организация опубликовала документ, в котором Москве было предложил «вернуть Крым» киевским властям.
Документ призывает Россию вернуться к «соблюдению международного права» и «международных обязательств», отмечает News.ru.
В НАТО также выразили обеспокоенность «усилением военного присутствия России в Черноморском регионе», сообщает kp.ru.
В ответ на это депутат Государственной думы Константин Затулин подчеркнул, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.
«Я не думаю, что в России к власти вновь, сейчас или в будущем, придут Хрущевы, которые согласны будут делать такие подарки, как тот, который был сделан», — приводит слова депутата РЕН ТВ.
Затулин добавил, что в 2014 году в Крыму находились 193 украинские воинские части, которые отказались защищать полуостров.
«Украина хозяйничала в Крыму, не сделав ничего для его развития», — отметил парламентарий.
Ранее, как сообщал «Ридус», депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обещание украинского президента Петра Порошенко вернуть Крым Украине сразу после президентских выборов очередной профанацией.
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