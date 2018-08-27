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В Госдуме ответили на предложение НАТО вернуть Крым Украине

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© pixabay.com

В Госдуме отреагировали на заявление Североатлантического альянса относительно Крыма.

Ранее организация опубликовала документ, в котором Москве было предложил «вернуть Крым» киевским властям.

Документ призывает Россию вернуться к «соблюдению международного права» и «международных обязательств», отмечает News.ru.

В НАТО также выразили обеспокоенность «усилением военного присутствия России в Черноморском регионе», сообщает kp.ru.

В ответ на это депутат Государственной думы Константин Затулин подчеркнул, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.

«Я не думаю, что в России к власти вновь, сейчас или в будущем, придут Хрущевы, которые согласны будут делать такие подарки, как тот, который был сделан», — приводит слова депутата РЕН ТВ.

Затулин добавил, что в 2014 году в Крыму находились 193 украинские воинские части, которые отказались защищать полуостров.

«Украина хозяйничала в Крыму, не сделав ничего для его развития», — отметил парламентарий.

Ранее, как сообщал «Ридус», депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обещание украинского президента Петра Порошенко вернуть Крым Украине сразу после президентских выборов очередной профанацией.

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