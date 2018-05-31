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Актер поздравил Грачевского компрометирующим постом

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© Владимир Смирнов/ТАСС

Известный советский и российский актер Владимир Сычев поздравил в соцсети с днем рождения одного из основателей и художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаша» Бориса Грачевского.

Артист выложил в Instagram скрины совместных фото с режиссером, при этом он забыл закрыть ссылки на сайты, где предлагаются услуги проституток.

Позднее Сычев удалил компрометирующий пост и опубликовал новые фотографии с Грачевским, отмечает URA.RU.

Фолловеры, успевшие увидеть неотредактированный пост, задались вопросом: «Где проститутки?»

Агентство не смогло дозвониться до Сычева, чтобы получить комментарий, телефон у артиста был выключен.

Борису Грачевскому 18 марта исполнилось 69 лет.

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