Актер поздравил Грачевского компрометирующим постом

Известный советский и российский актер Владимир Сычев поздравил в соцсети с днем рождения одного из основателей и художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаша» Бориса Грачевского.

Артист выложил в Instagram скрины совместных фото с режиссером, при этом он забыл закрыть ссылки на сайты, где предлагаются услуги проституток.

Позднее Сычев удалил компрометирующий пост и опубликовал новые фотографии с Грачевским, отмечает URA.RU.

Фолловеры, успевшие увидеть неотредактированный пост, задались вопросом: «Где проститутки?»

Агентство не смогло дозвониться до Сычева, чтобы получить комментарий, телефон у артиста был выключен.

Борису Грачевскому 18 марта исполнилось 69 лет.