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Русский программист рисует комиксы-каламбуры, используя игру слов

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  • 18 марта 2019, 18:06
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Московский программист, известный в Сети под именем Максим Первый, на своей основной работе работает над созданием искусственного интеллекта, а по пути домой в метро рисует забавные комиксы-каламбуры, построенные на игре слов. По словам Максима, он любит смотреть на привычные вещи с новой стороны. Его шутки обо всём на свете — общество, технологии, будущее, его юмор — многослойный, в котором каждый найдёт для себя что-то смешное и актуальное. 

За творчеством талантливого программиста-художника можно следить на его страничках в соцсетях — Вконтакте и Instagram. А проверить себя на сообразительность можно, попробовав угадать комиксы, в которых автор зашифровал название песни. Ищите картинки-загадки ниже.

А вот и обещанные загадки! Угадаете, какие песни зашифрованы в этих комиксах?

Какая картинка вас рассмешила? Расскажите нам в комментариях.

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