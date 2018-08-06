Русский программист рисует комиксы-каламбуры, используя игру слов

Московский программист, известный в Сети под именем Максим Первый, на своей основной работе работает над созданием искусственного интеллекта, а по пути домой в метро рисует забавные комиксы-каламбуры, построенные на игре слов. По словам Максима, он любит смотреть на привычные вещи с новой стороны. Его шутки обо всём на свете — общество, технологии, будущее, его юмор — многослойный, в котором каждый найдёт для себя что-то смешное и актуальное.

За творчеством талантливого программиста-художника можно следить на его страничках в соцсетях — Вконтакте и Instagram. А проверить себя на сообразительность можно, попробовав угадать комиксы, в которых автор зашифровал название песни. Ищите картинки-загадки ниже.

А вот и обещанные загадки! Угадаете, какие песни зашифрованы в этих комиксах?

Какая картинка вас рассмешила? Расскажите нам в комментариях.