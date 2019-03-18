Страшно испугавшийся хозяйки с маской на лице кот попал на видео

В сообществе «Узнай сам — расскажи другому» в социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором зафиксировано, как домашний кот опешил, не узнав свою хозяйку.

Девушка наложила на лицо питательную маску серого цвета. Кот сначала тянется к ней, а затем в недоумении пятится назад и прижимает уши.

На кадрах видно, что хозяйка смеется, но животное начинает шипеть. Девушка пытается его успокоить, однако кот уклоняется от нее и застывает в агрессивной позе.

Комментаторы посочувствовали животному:



Кто-то серьезно, а кто-то не без иронии:



Виде набрало более 1 миллиона просмотров, более 75 тысяч лайков и более 1300 комментариев.

