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Страшно испугавшийся хозяйки с маской на лице кот попал на видео

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© facebook.com

В сообществе «Узнай сам — расскажи другому» в социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором зафиксировано, как домашний кот опешил, не узнав свою хозяйку.

Девушка наложила на лицо питательную маску серого цвета. Кот сначала тянется к ней, а затем в недоумении пятится назад и прижимает уши.

На кадрах видно, что хозяйка смеется, но животное начинает шипеть. Девушка пытается его успокоить, однако кот уклоняется от нее и застывает в агрессивной позе. 

Комментаторы посочувствовали животному:

Кто-то серьезно, а кто-то не без иронии:

Виде набрало более 1 миллиона просмотров, более 75 тысяч лайков и более 1300 комментариев. 

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