Страшно испугавшийся хозяйки с маской на лице кот попал на видео
- 18 марта 2019, 17:53
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В сообществе «Узнай сам — расскажи другому» в социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором зафиксировано, как домашний кот опешил, не узнав свою хозяйку.
Девушка наложила на лицо питательную маску серого цвета. Кот сначала тянется к ней, а затем в недоумении пятится назад и прижимает уши.
На кадрах видно, что хозяйка смеется, но животное начинает шипеть. Девушка пытается его успокоить, однако кот уклоняется от нее и застывает в агрессивной позе.
Комментаторы посочувствовали животному:
Кто-то серьезно, а кто-то не без иронии:
Виде набрало более 1 миллиона просмотров, более 75 тысяч лайков и более 1300 комментариев.
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