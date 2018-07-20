Наивное объявление девочки об украденной собаке растрогало Новосибирск

На улицах Новосибирска появились объявления о пропаже собаки, написанные детской рукой: «Украли собаку. Порода такса. Примерно светло-рыжий, на спине тёмная полоса. Игривый и любит людей». Бумажные листочки с незатейливым текстом расклеивает повсюду десятилетняя девочка по имени Валерия. Её любимую таксу по кличке Дени 8 марта украли прямо на прогулке, вырвав поводок из рук старенькой бабушки. С тех пор маленькая хозяйка места себе не находит.

Тётя девочки Алина Елистратова рассказала журналистам паблика Вконтакте «Полезный Новосибирск», что таксу подарили Валерии год назад. Школьница всё свободное время проводила с собакой, играла, дрессировала и очень подружилась с псом.

Утром и днём собаку выгуливала сама Лера. А вечером, когда уже темно и страшно, на прогулку отправлялись взрослые. В тот злополучный вечер 8 марта с псом вышла старенькая 84-летняя бабушка. Она говорит, что к ней подскочил высокий незнакомый парень в тёмной одежде, вырвал поводок из рук и убежал. Пожилая женщина попыталась догнать его, но не смогла.

У Леры два дня была истерика. Сейчас она немного успокоилась и стала писать объявления о пропаже собаки и с подругами расклеивать их по всей округе — говорит тётя школьницы.

История так растрогала новосибирцев, что к поискам подключились десятки людей. Интернет-пользователи публикуют на своих страничках в соцсетях фотографии таксы Дени и объявления Леры и просят всех неравнодушных репостнуть запись и быть внимательным на улицах, вдруг заметят бездомную или странно ведущую себя таксу.

Пёс стоил 25 тысяч рублей, у него хорошая родословная. Скорее всего воры хотят нажиться. Мы просматриваем все объявления о продаже такс в городе, но нашего Дени пока не увидели. Звонков с предложением выкупить пса тоже пока не поступало — рассказали родные девочки.

Семья отметила, что кража собаки произошла в Академгородке на улице Арбузова города Новосибирск. Девочка добавила, что её Дени также откликается на кличку Денис. И она ждёт и верит, что её любимая такса скоро найдётся.