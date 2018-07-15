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В Ростове найдены читающие коты

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  • 18 марта 2019, 14:02
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ростов Главный» на днях была опубликована фотография кота, который сидит, уткнувшись мордой в рекламу об аквариумах, и внимательно её изучает.

«Ростов — город читающих котов ð¼», — подписали авторы кадр.

Пользователям так понравился снимок хвостатого, что они поставили ему больше 1200 лайков и написали десятки забавных комментариев: «Коте решил бассейн себе заказать», «Это он себе аквариум выбирает для рыбалки», «Сразу видно, учёный кот, из сказки», «Да он просто рыбку хочет!», «Медитирует пушистый».

Следом в паблике появилась фотография другого местного кота, который сидит на книжном развале, довольно зажмурившись. Снимок сопроводили комментарием: «Ростовский кот подсел на Дюма 😺».

Юзеры пришли в восторг от начитанных котиков и стали публиковать в комментариях другие фото, доказывающие их любовь к книгам.

Кстати, ранее «Ридус» рассказывал о собаке, которую научили читать, и теперь она может выполнять команды без слов.

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