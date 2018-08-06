На фото показали «пылевых дьяволов» Марса

Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило в Сеть снимки Марса, которые сделал искусственный спутник для изучения малых составляющих атмосферы TGO.

Синие узоры на снимках ученые назвали следами «пылевых дьяволов». Это пыльные вихри — сотни, возможно, тысячи маленьких торнадо, которые сблизились друг с другом на Красной планете.

Напомним, что аппарат TGO создан в рамках программы «ЭкзоМарс» и вышел на орбиту Марса в октябре 2016 года. Главной задачей миссии TGO является изучение происхождения малых газовых составляющих в атмосфере планеты.

С помощью бортовой камеры высокого разрешения аппарат получил несколько цветных снимков Марса. На фотографиях с синими разводами изображен участок Красной планеты под названием Terra Sabaea.

Это изображение составлено из нескольких цветовых фильтров, поэтому цвета на нем не соответствуют реальности. В действительности оттенки красноватые и темно-бурые, — пояснили сотрудники ESA.

Пылевые вихри на Марсе — привычное дело, но аппаратам редко удается запечатлеть это событие на фото.

По данным агентства, фотография сделана 2 марта — как раз тогда, когда InSight впервые столкнулся с проблемами при бурении грунта.

Яркая белая полоса в нижней части состоит из различных гидратированных минералов, в том числе из сульфатных солей

На фотографии внизу показана местность, которая находится южнее точки посадки марсохода «Марс-2020».