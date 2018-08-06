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На фото показали «пылевых дьяволов» Марса

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  • 18 марта 2019, 13:41
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило в Сеть снимки Марса, которые сделал искусственный спутник для изучения малых составляющих атмосферы TGO.

Синие узоры на снимках ученые назвали следами «пылевых дьяволов». Это пыльные вихри — сотни, возможно, тысячи маленьких торнадо, которые сблизились друг с другом на Красной планете.

Напомним, что аппарат TGO создан в рамках программы «ЭкзоМарс» и вышел на орбиту Марса в октябре 2016 года. Главной задачей миссии TGO является изучение происхождения малых газовых составляющих в атмосфере планеты.

С помощью бортовой камеры высокого разрешения аппарат получил несколько цветных снимков Марса. На фотографиях с синими разводами изображен участок Красной планеты под названием Terra Sabaea.

Это изображение составлено из нескольких цветовых фильтров, поэтому цвета на нем не соответствуют реальности. В действительности оттенки красноватые и темно-бурые, — пояснили сотрудники ESA.

Пылевые вихри на Марсе — привычное дело, но аппаратам редко удается запечатлеть это событие на фото.

По данным агентства, фотография сделана 2 марта — как раз тогда, когда InSight впервые столкнулся с проблемами при бурении грунта.

Яркая белая полоса в нижней части состоит из различных гидратированных минералов, в том числе из сульфатных солей

На фотографии внизу показана местность, которая находится южнее точки посадки марсохода «Марс-2020».

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В Сети набирает популярность новый вирусный клип SKIBIDI

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Российская рейв-группа LITTLE BIG опубликовали новую версию своего популярного вирусного клипа на трек SKIBIDI. В 2018 году это было одно из самых популярных видео на отечественном ютубе.

В новой версии группа показала новую версию танца SKIBIDI, который оказался намного сложнее своего предшественника. Также, новый клип носит романтический уклон и имеет отсылки к популярным интернет мемам и фильмам. Всего за несколько часов клип собрал почти полмиллиона просмотров.

Оригинальный клип SKIBIDI вышел в октябре 2018 года и имел небывалый успех — на данный момент его посмотрели более 187 миллионов раз. 

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