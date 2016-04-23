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Из-за затмения температура на Марсе резко снизилась

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  • 18 марта 2019, 12:11
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Автоматическая межпланетная станция InSight, которая сейчас проводит исследование Марса, впервые смогла зафиксировать падение температуры на планете.

Это удалось заметить из-за затмения Солнца Фобосом — одного из двух спутников Марса.

Затмение длилось всего 30 минут, но несмотря на это радиометр показал падение температуры поверхности Красной планеты.

Напомним, что старт миссии InSight состоялся 5 мая 2018 года, а уже 26 ноября 2018 года посадочный модуль приземлился на марсианское нагорье Элизиум.

Рабочая зона у InSight небольшая — всего четыре на два метра. В этом месте аппарат высадил сейсмограф SEIS и электромеханический бур HP3.

В начале прошлого месяца станция активировала оборудование APSS, собирающее данные о погодных условиях Марса.

Недавно InSight удалось понаблюдать три затмения Солнца одним из спутников Марса — Фобосом. Такие затмения краткосрочные, но аппарат смог зафиксировать снижение температуры примерно на один градус Цельсия.

Бортовые камеры аппарата смогли увидеть уменьшение освещенности окрестностей станции в ходе затмения. Эти данные пригодятся при исследовании геофизических параметров самого верхнего поверхностного слоя Марса, — пояснили руководители миссии.

Напомним, что недавно один из инструментов InSight приостановил работу. Бур НР3, вероятно, столкнулся с крупным камнем в скальной породе и не смог его пробурить.

Сейчас специалисты пробуют устранить эту проблему.

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