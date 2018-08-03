СМИ: ученые выяснили настоящее имя Джека-потрошителя

Ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса установили личность британского маньяка, вошедшего в историю под именем Джека-потрошителя, который наводил ужас на жителей Лондона в 1888 году. Для этого они провели анализ ДНК с шали, на которой остались следы крови самого Потрошителя и одной из его жертв — Кэтрин Эддоус. Улики указали на парикмахера Аарона Космински.

«Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека-потрошителя», — цитирует исследователей РЕН ТВ.

Имя Аарона Космински уже всплывало в ходе выяснения личности Джека-потрошителя в 2014 году. Тогда специалисты заявили, что совпадения его ДНК с пятнами с шали Эддоус составили 99,2 и 100%.



Известно, что в 1881 году Космински, спасаясь от еврейских погромов, переехал из Польши, входившей тогда в состав Российской империи, в Великобританию. После серии зверских убийств в лондонском районе Уайтчепел Космински был арестован и даже опознан одним из свидетелей, который в итоге не стал давать показания против него по религиозным соображениям. Хотя дело было закрыто, оно будоражило умы европейцев последующие полтора столетия. Например, упорно ходили слухи, что маньяк мог быть внуком королевы Виктории.



Повторный процесс установления личности Джека-потрошителя начался в 2007 году, когда бизнесмен-энтузиаст Рассел Эдвардс приобрел на аукционе шаль Кэтрин Эддоус.

