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В Рунете посмеялись над «страстным романом» Дамблдора и Грин-де-Вальда

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© social media

Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг заявила о том, что между персонажами фильмов серии «Фантастически твари» Альбусом Дамблдором и Грин-де-Вальдом был «страстный» роман.

«Это были сильные, любовные отношения. Но, как обычно бывает у людей, в гомосексуальных или гетеросексуальных отношениях, никто не знает, что на самом деле они чувствуют», — цитирует писательницу британский таблоид The Mirror.

Ранее Роулинг уже заявляла, что Дамблдор был геем, влюбленным в бывшего друга, но особого ажиотажа среди читателей ее книг по этому поводу не наблюдалось.

На этот раз в среде российских почитателей творчества Джоан Роулинг ее новые откровения обсуждались гораздо активнее, но по большей части с юмором.

Напомним, Грин-де-Вальд является главным антагонистом серии фильмов «Фантастические твари» о вымышленном мире волшебников из книг о приключениях Гарри Поттере, которые написала Роулинг. По сюжету Грин-де-Вальд пытается добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами на планете. Следуя к этой цели, он привлекает сторонников, а противников беспощадно истребляет, при этом самый сильный маг Альбус Дамблдор отказывается вступить с ним в схватку из-за давней клятвы, данной в период их интимной близости. Найти выход из ситуации Дамблдору помогает главный герой «Фантастических тварей» волшебник Ньют Саламандер.

В двух первых фильмах серии «Фантастические твари» отсутствую сцены секса между Дамблдором, роль которого играет британский актер Джуд Лоу, и Грин-де-Вальдом, сыграть которого пригласили Джонни Деппа, однако зритель без труда может догадаться, что оба персонажа гомосексуальны и в прошлом у них была связь. Премьера «Фантастических тварей 3» назначена на 20 ноября 2020 года. 

В США широкая общественная дискуссия о попытках гигантов индустрии детских развлечений внедрить в сознание своих юных зрителей благожелательную модель поведения в отношении гомосексуалистов продолжается не первый год. Особенно в этом преуспела студия Диснея, которая выпустила несколько фильмов и мультфильмов с положительными персонажами-геями.

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