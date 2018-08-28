Саудовская Аравия выступила против санкций США в отношении России

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что введение новых санкций против России несет в себе риски для мировой экономики.

«Россия — большой поставщик газа в Европу, нефти — в Китай. Если это случится, это отразится на Европе, Китае и всем мире», — цитирует саудовского министра kp.ru.



«Россия — значительный поставщик энергоресурсов, технологический лидер, занимает важное место в космической отрасли и так далее. Мы сидим за одним круглым столом с Россией и другими производителями, обсуждая, как стабилизировать глобальный рынок нефти», — добавил аль-Фалих.



Министр позитивно оценил сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией, подчеркнув совместные усилия двух стран для стабилизации нефтяного рынка.

Напомним, в Конгрессе США с февраля обсуждается новый пакет санкций, направленных против инвесторов в российские экспортные СПГ-проекты, расположенные за пределами страны. Также конгрессмены рассматривают возможность усложнить инвестиции в энергетические проекты российских госкомпаний. Основной целью новых санкций является проект газопровода «Северный пототок-2».

Политические и экономические санкции против РФ, а также отдельных лиц и российских организаций были введены властями США и Евросоюза в 2012 году под предлогом «дела Магнитского», затем расширены после воссоединения Крыма, защиты русскоязычного населения на Украине, а также своих национальных интересов в Сирии.



Нарастание противоречий между США и Саудовской Аравией связано с планами Вашингтона занять лидирующее положение на мировом нефтяном рынке. На днях Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что к 2024 году США обгонят Россию в экспорте нефти, а затем попытаются догнать и Саудовскую Аравию. Из-за этого цены на «черное золото» будут ниже, чем могли бы, и в Эр-Рияде не досчитаются прибыли.