Желание Грудинина стать депутатом Госдумы увязали с его разводом

Стремление Павла Грудинина попасть в кресло депутата Государственной Думы может быть связано с нежеланием честно делить имущество после развода. Об этом журналистам рассказала сама бывшая жена Грудинина Ирина.

«В первую очередь, буду тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов. Не исключаю, что при необходимости буду добиваться ареста имущества, долей в компаниях и счетов до окончания судебного разбирательства», — заявила Ирина Грудинина «Интерфаксу».

По ее словам, получив мандат депутата Госдумы, Грудинин «получит неприкосновенность перед законом, в том числе, по вопросам, связанным с бракоразводным процессом».



О том, что что в КПРФ намерены передать Грудинину думский мандат умершего лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова, лидер партии Геннадий Зюганов заявил 14 марта. Как сообщает ФАН, Зюганов принял это решение единолично, без консультаций с однопартийцами. Согласно партийным спискам КПРФ, Павел Грудинин является только девятым в числе претендентов на мандат Алферова.

«После анонса своего решения Зюганов заявил, что оно было принято на президиуме ЦК партии. Однако позднее данная информация не была подтверждена. И, по имеющимся данным, после поднявшегося шума Зюганов назначил президиум для обсуждения кандидатуры Грудинина на понедельник, 18 марта», — отмечает издание.

Напомним, в феврале 2019 года Павел Грудинин был отстранен от должности председателя Совета депутатов в Видном и лишился статуса депутата. Поводом стали нарушения при подаче декларации о доходах: Грудинин утаил владение белизским офшором Bontro LTD, на который были записаны акции «Совхоза им. Ленина». Информация об офшоре, принадлежащем директору «Совхоза им. Ленина», стала достоянием общественности в ходе бракоразводного процесса Грудининых.

В то же время стало известно что глава ЗАО «Совхоз имени Ленина» и бывший кандидат в президенты России экстренно избавляется от активов, чтобы они не достались его экс-супруге Ирине при разделе имущества. В браке с ней Павел Грудинин прожил 37 лет, благодаря чему Ирина может получить от 30 до 80 миллиардов рублей. Общее состояние предпринимателя эксперты оценивают в пределах от 60 до 120 миллиардов рублей.