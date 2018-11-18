Российские и швейцарские футболистки подрались во время матча

Игроки женских сборных России и Швейцарии по футболу устроили драку во время матча юниорского чемпионата Европы среди футболисток не старше 17 лет, который проходит в Сербии.

Видеозапись случившегося была размещена в Instagram-аккаунте российской команды.

Инцидент произошел в начале второго тайма. Капитан швейцарской команды Элла Люстина не захотела отдавать мяч сопернице для исполнения штрафного, после чего россиянка Диана Памен отняла мяч у швейцарки, при этом оттолкнув ее. В ответ Люстина подбежала к россиянке сзади и ударила ее по ноге. Памен дала своей обидчице сдачи, ударив ее по лицу.

В итоге обе спортсменки были удалены с поля. Матч завершилась победой сборной Швейцарии со счетом 4:2. Российские футболистки потерпели три поражения и заняли последнее место в своей группе, сообщает sport24.ru.