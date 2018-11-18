найти ×
   
  • USD +0.02
    65.42
  • EUR +0.01
    74.07
СохранитьСохранено0
×

004913

Российские и швейцарские футболистки подрались во время матча

Small f1a6d446e0

скриншот

Игроки женских сборных России и Швейцарии по футболу устроили драку во время матча юниорского чемпионата Европы среди футболисток не старше 17 лет, который проходит в Сербии.

Видеозапись случившегося была размещена в Instagram-аккаунте российской команды.

Инцидент произошел в начале второго тайма. Капитан швейцарской команды Элла Люстина не захотела отдавать мяч сопернице для исполнения штрафного, после чего россиянка Диана Памен отняла мяч у швейцарки, при этом оттолкнув ее. В ответ Люстина подбежала к россиянке сзади и ударила ее по ноге. Памен дала своей обидчице сдачи, ударив ее по лицу.

В итоге обе спортсменки были удалены с поля. Матч завершилась победой сборной Швейцарии со счетом 4:2. Российские футболистки потерпели три поражения и заняли последнее место в своей группе, сообщает sport24.ru.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
41022340читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
805872читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19348362читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

14061472читать позжечитаю позже