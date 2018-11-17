В Башкирии женщина швырнула котом в мечущегося у жилого дома лося
- 17 марта 2019, 20:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В башкирском городе Октябрьский местная жительница довольно неожиданным способом решила отпугнуть лося, забежавшего во двор жилого дома.
Женщина швырнула в лесного зверя домашним котом.
Видеозапись произошедшего опубликовал URA.RU.
На кадрах видно, что толпа наблюдает за тем, как заблудившийся в городе лось очень напуган и не знает, куда ему деваться. Вдруг одна дама не придумывает ничего другого, как кинуть в зверя котом. От этого лось испугался еще больше и убежал со двора под смех и улюлюканье очевидцев.
Как сообщает News.ru, вдогонку за ним на машине отправилась бригада специалистов, которые приехали для того, чтобы изловить животное и препроводить его в лес.
Ранее сообщалось, что перебегавший Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в Санкт-Петербурге лось стал причиной аварии.
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