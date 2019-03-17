После показа фильма о Майкле Джексоне его вещи убрали из детского музея

После выхода скандального документального фильма о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» руководство детского музея Индианаполиса распорядилось убрать из выставочного зала вещи знаменитого уроженца этого штата.

«В целях безопасности мы убрали эти предметы до тех пор, пока ситуация с обвинениями Джексона в педофилии не прояснится», — цитирует The Hollywood Reporter директора музея.

По его словам, экспонаты должны принадлежать людям «высоких нравов».

Уточняется, что из экспозиции были изъяты шляпа-федора, белая перчатка и плакат с автографом певца, пишет издание.

При этом не стали убирать фотографии Джексона, поскольку они являются частью декора воссозданной комнаты ВИЧ-инфицированного подростка Райана Уайта, скончавшегося в 1990 году в возрасте 18 лет и ставшего национальным символом борьбы с ВИЧ/СПИД. Король поп-музыки посвятил ему песню «Gone too soon».

В фильме «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак признаются, как в детстве подвергались сексуальным домогательствам со стороны певца. Во время судебного процесса 2005 года против Джексона мужчины отрицали факт домогательства, но оба выступили со своими обвинениями сразу после смерти поп-идола.

Премьера ленты состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс» в США. 20 февраля телеканал HBO выпустил трейлер, а 3 марта — первую часть 4-часового фильма.