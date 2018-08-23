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Летевший в Москву самолет вернулся в «Пулково» ради спасения пассажира

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Вылетевший из Петербурга в Москву самолет авиакомпании «Россия» вынужден был вернуться в аэропорт «Пулково» из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира.

Как сообщил представитель перевозчика, во время взлета стало плохо пассажиру 1975 года рождения.

Экипаж корабля стал оказывать пострадавшему первую помощь, а командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

В результате пассажира передали в руки медиков, а лайнер вылетел в столицу с задержкой на час, передает ФАН слова представителя компании.

Очевидец рассказал порталу 78.ru, что мужчина потерял сознание во время набора высоты. Самолет вернулся в аэропорт через 25 минут после вылета. Все это время стюардессы пытались реанимировать пассажира.

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