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201709

Идущие по канату между двумя десятиэтажками экстремалы попали на видео

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скриншот

На улице Бакалинской в Уфе два экстремала натянули канат между крышами двух десятиэтажек и прошлись по нему.

Очевидцы запечатлели опасный трюк на телефон.

На кадрах видно, как на высоте десятиэтажного дома балансирует на ветру отважный канатоходец.

Как отмечает UFA1.RU, расстояние между домами, которое преодолели два уфимских парня, составляет 56 метров. Подготовка к трюку заняла у молодых людей около двух недель.

Правда, в итоге их все-таки забрали в полицию. По словам одного из канатоходцев, им, как всегда, пришлось лишь написать объяснительную, после чего их отпустили.

Летом 2018 года эти же смельчаки прошлись по канату, натянутому между двумя девятиэтажными домами. Тогда один из них чуть не сорвался вниз, его спасла страховка, пишет издание.

Ранее сообщалось, что канатоходец из Питера прошел между зданиями в костюме английского гвардейца.

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