В Черногории прошла многотысячная акция протеста против властей
- 16 марта 2019, 22:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Тысячи жителей Черногории вышли 16 марта на мирную акцию протеста против властей, которая состоялась в центре столицы страны Подгорицы.
Манифестанты обвиняли президента и правительство в коррупции, а также требовали их отставки.
Как сообщает РИА Новости, организатором демонстрации выступило гражданское движение «Сопротивляйся 97 тысяч», в очередной раз собравшее тысячи людей на площади Независимости через соцсети.
Одной из причин манифестации стали обвинения в адрес руководства страны со стороны бывшего близкого соратника президента Мило Джукановича.
Ранее сообщалось, что власти Черногории решили предоставлять гражданство в обмен на инвестиции в экономику государства. Паспорт будет стоить от 350 тыс. евро до 550 тыс. евро.
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