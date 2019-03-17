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В Черногории прошла многотысячная акция протеста против властей

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ITAR-TASS

Тысячи жителей Черногории вышли 16 марта на мирную акцию протеста против властей, которая состоялась в центре столицы страны Подгорицы.

Манифестанты обвиняли президента и правительство в коррупции, а также требовали их отставки.

Как сообщает РИА Новости, организатором демонстрации выступило гражданское движение «Сопротивляйся 97 тысяч», в очередной раз собравшее тысячи людей на площади Независимости через соцсети.

Одной из причин манифестации стали обвинения в адрес руководства страны со стороны бывшего близкого соратника президента Мило Джукановича.

Ранее сообщалось, что власти Черногории решили предоставлять гражданство в обмен на инвестиции в экономику государства. Паспорт будет стоить от 350 тыс. евро до 550 тыс. евро.

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