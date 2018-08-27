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В массовом ДТП под Белгородом погиб сотрудник полиции

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© youtube.com

В результате столкновения трех автомобилей на автодороге в Белгородской области один человек погиб, а двое пострадали.

Погибший оказался сотрудником экспертно-криминалистического отдела УМВД по городу Белгороду.

В момент аварии он не находился при исполнении своих обязанностей, уточнил начальник пресс-службы регионального УМВД Алексей Гончарук.

Он также сообщил ТАСС, что ДТП произошло около 15:00 на 18-м км автодороги Белгород — Новый Оскол — Советская.

По его словам, мужчина 1950 года рождения, находившийся за рулем Nissan Sentra, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Skoda Octavia и последующее столкновение с автомобилем ВАЗ-2110.

Водитель отечественной машины погиб на месте, а водители иномарок получили травмы и были доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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