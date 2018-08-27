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В Ярославле журналистка прокатилась на коньках по обледеневшему тротуару

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скриншот

Журналистка из Ярославля решила на собственном примере продемонстрировать плохое качество уборки городских улиц.

Она надела коньки и прокатилась на них по обледеневшему тротуару, как по катку.

Видео этого эксперимента опубликовал 76.ru.

На кадрах видно, как «фигуристка» изящно проносится по тротуару мимо обычных прохожих, которые привычно идут по льду на своих двоих.

Как отмечает издание, ранее из-за покрытых льдом тротуаров жители Ярославля предлагали служащим городской мэрии «выйти на каток».

По факту плохой уборки улиц прокуратура города уже возбудила пять административных дел. По данным ведомства, с начала марта в травмпункт обратились 1050 человек, для которых прогулка по тротуарам не прошла бесследно.

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