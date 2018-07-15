Забравшийся на арку Крымского моста в Москве мужчина попал на видео
- 16 марта 2019, 19:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Молодой человек совершил восхождение на металлический пилон Крымского моста, высота которого составляет 27 метров.
Мужчину заметил прохожий, который и сообщил об «альпинисте» в столичное управление МЧС.
Пока спасатели направлялись к месту происшествия, смельчака снимали на телефон очевидцы. Один из них предоставил видео kp.ru.
В своем комментарии автор ролика назвал парня «русским спайдерменом» и предположил, что его толкнула на этот отчаянный шаг неразделенная любовь.
На кадры также попала операция по спасению мужчины, которого спасатели сняли с помощью автолестницы и передали сотрудникам полиции.
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