Забравшийся на арку Крымского моста в Москве мужчина попал на видео

Молодой человек совершил восхождение на металлический пилон Крымского моста, высота которого составляет 27 метров.

Мужчину заметил прохожий, который и сообщил об «альпинисте» в столичное управление МЧС.

Пока спасатели направлялись к месту происшествия, смельчака снимали на телефон очевидцы. Один из них предоставил видео kp.ru.

В своем комментарии автор ролика назвал парня «русским спайдерменом» и предположил, что его толкнула на этот отчаянный шаг неразделенная любовь.

На кадры также попала операция по спасению мужчины, которого спасатели сняли с помощью автолестницы и передали сотрудникам полиции.