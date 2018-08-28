На дне моря найден авианосец времен Второй мировой войны

Группа специалистов под руководством сооснователя Microsoft Пола Аллена сделала уникальное открытие: обнаружила на дне Кораллового моря авианосец времен Второй мировой войны.

Обломки американского судна быстро распознали, и эксперты определили, что это — USS Wasp, затонувший в 1942 году.

Ученые пояснили, что авианосец затонул в сентябре, во время того, как его атаковала японская подлодка I-19. В корабль попали две торпеды, которые разрушили важные детали судна.

Спасти корабль уже было нельзя, и он его затопил эсминцем «Лэнсдаун». Извсетно, что тогда в результате атаки погибли 176 и были ранены 366 членов экипажа, включавшего в общей сложности 2 248 человек.



Недавно известный корабль нашли спустя 80 лет. USS Wasp обнаружили на глубине около 4 200 метров в Коралловом море.