На фото показали, каким будет окололунный жилой модуль

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin разработала полноразмерный прототип жилого окололунного модуля, который в ближайшее время будет протестирован астронавтами NASA.

Инженеры компании пояснили, что во время испытаний будут протестированы технологии будущей лунной миссии.

Если система модуля будет удобной в использовании, ее можно использовать не только на лунной базе, но и в качестве пересадочной станции для космонавтов, путешествующих к Марсу и обратно.

Прототип, изготовленный Lockheed Martin, получил название Habitat Ground Test Article (HGTA) и является небольшой лабораторией для тестирования систем, необходимых для будущих космических миссий.

Окололунная система представляет собой многосистемный модуль, который выполняет несколько функций, в том числе, он используется для для транспортировки грузов к МКС и обратно.

По нашим расчетам, HGTA можно было бы применить при исследовании дальнего космоса, — отметили инженеры компании.

Сейчас прототип станции находится в Космическом центре Кеннеди во Флориде, США. В ближайшее время начнутся тесты, во время которых астронавты протестирую устройство модуля, а также оценят его дизайн.