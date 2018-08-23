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ЧМ-2018 признан самым прибыльным в истории

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Для Международной федерации футбола (ФИФА) чемпионат мира по футболу 2018 года в России стал самым прибыльным за всю историю.

Прибыль от ЧМ-2018 составила 5 млрд 357 млн долларов, отмечается в докладе ФИФА.

«Чемпионат мира в России стал самым прибыльным на сегодняшний день», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы организации.

Как известно, перед финалом мирового первенства президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России лучшим за всю историю.

По данным Ростуризма, более пяти миллионов туристов посетили 11 городов России, в которых проводится ЧМ-2018.

После окончания мундиаля сборная Россия, дошедшая до четвертьфинала, поднялась в рейтинге ФИФА с 70-й строчки на 49-е место.

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