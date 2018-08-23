ЧМ-2018 признан самым прибыльным в истории
- 15 марта 2019, 22:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Для Международной федерации футбола (ФИФА) чемпионат мира по футболу 2018 года в России стал самым прибыльным за всю историю.
Прибыль от ЧМ-2018 составила 5 млрд 357 млн долларов, отмечается в докладе ФИФА.
«Чемпионат мира в России стал самым прибыльным на сегодняшний день», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы организации.
Как известно, перед финалом мирового первенства президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России лучшим за всю историю.
По данным Ростуризма, более пяти миллионов туристов посетили 11 городов России, в которых проводится ЧМ-2018.
После окончания мундиаля сборная Россия, дошедшая до четвертьфинала, поднялась в рейтинге ФИФА с 70-й строчки на 49-е место.
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