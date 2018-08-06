Режиссеру «Стражей Галактики» разрешили снимать третью часть

Студия Disney позволила режиссеру первых двух серий «Стражей Галактики» Джеймсу Ганну стать постановщиком и третьей части, сообщает The Hollywood Reporter.

Причина такого неожиданного решения не раскрывается.

От радости брат Ганна опубликовал в Instagram скриншот новости.

После огромного успеха фантастического блокбастера «Стражи Галактики» Ганн готовился к съемкам третьей части, однако был уволен за публикацию в 2009—2012 годах десятков твитов сомнительного и оскорбительного содержания. Они касались таких щекотливых тем, как сексуальное насилие и СПИД. Кроме того, режиссер часто критиковал президента США Дональда Трампа.

Увольнение Ганна вызвало большой общественный резонанс. По данным на 23 июля 2018 года, петицию с просьбой простить его и снова взять на работу подписали на сайте change.org около 170 тысяч человек. Среди них — поклонники режиссера и голливудские звезды.

В конце августа прошлого года появилось сообщение о том, что Disney и Marvel так и не смогли найти достойную замену Джеймсу Ганну, в результате чего работа над третьей частью фильма «Стражи Галактики» была приостановлена.